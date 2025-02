Gqitalia.it - Lucie e Luke Meier non sono più i direttori creativi di Jil Sander

Leggi su Gqitalia.it

Con un comunicato stampato serratissimo, Jilha appena annunciato chenon saranno più alla guida del brand custode del minimalismo in casa OTB. Nominatinell'aprile 2017, il loro operato giunge al termine proprio nel giorno in cui Jilha presentato la sua ultima collezione, l'Autunno/Inverno 2025. Nonostante i rumours riportassero da tempo l'uscita del duo creativo, la notizia ha comunque scosso il fashion system e la community affezionata all'ineccepibile lavoro svolto da marito e moglie nel corso di questi otto anni.allo show di JilGetty ImagesRenzo Rosso, presidente di OTB Group, proprietario del marchio Jil, desidera ringraziare «per la loro visione, passione per l'eccellenza e dedizione al marchio», si legge nel comunicato stampa diffuso dal brand durante la seconda giornata della Milano Fashion Week 2025.