Luci su Villa Bernocchi, via libera ai lavori: si riqualifica la grande area verde

Legnano (Milano), 26 febbraio 2025 – Nei mesi estivi si trasforma in una vera e propria estensione del polo bibliotecario principale, quello di via Cavour: anche per l’diè arrivato il momento di un profondo restyling. Oltre agli interventi in corso nell’edificio della biblioteca di via Cavour per l’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, anche il parco sarà interessato daquest’anno. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha infatti approvato nell’ultima seduta il progetto di fattibilità tecnico-economica per lazione del parco per un importo complessivo pari a circa 350mila euro. Il progetto prevede di rivedere le pavimentazioni e i punti di sosta esistenti, di realizzare percorsi e nuove aree di sosta con gazebo (uno di dimensioni maggiori che potrà fungere da palco coperto) e di organizzare gli spazi in cui si tengono gli eventi culturali.