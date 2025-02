Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il futuro ancora in stallo. Salta l’assemblea, si avvicina il baratro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Paralisi. Laè attualmente una società. ingessata e che non ha un euro in cassa. Quella di ieri avrebbe dovuto essere una giornata decisiva, dal momento che il dottor Liban Varetti, che svolge il ruolo di revisore, aveva convocato, in seconda battuta,dei soci della. Assemblea che avrebbe dovuto prendere atto delle dimissioni da presidente presentate dall’avvocato Giuseppe Longo e, al tempo stesso, nominare un nuovo amministratore. Tutto inutile, perchéè andata deserta, nel senso che non si è tenuta, perché nessuno ha risposto all’appello e, così, l’avvocato Longo non è stato sostituito, rimanendo – almeno per un altro breve periodo, quello che potrà concedergli il sindaco revisore Varetti – in carica, pur dimissionario,alla guida della Sanbabila e, di conseguenza, della stessa