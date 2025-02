Lanazione.it - Lucca, canina salvata dai maltrattamenti: il proprietario si autodenuncia e chiede aiuto

Leggi su Lanazione.it

, 26 febbraio 2025 – Una storia difficile ma fortunatamente con un lieto fine. Una cagnolina vittima di, è statagrazie a un gesto inaspettato: il suo stesso, consapevole di non riuscire a prendersi cura di lei, ha deciso direalla Lav di. Un caso che dimostra l’importanza dell’azione degli sportelli Lav. Tutto ha inizio qualche mese fa, quando arriva una telefonata da un uomo in forte difficoltà, che ammette subito i suoi problemi, tant’è che viene seguito dal centro di salute mentale della città. Il signore racconta di non riuscire più a gestire la sua cagnolina e di temere per la sua incolumità. Confessa che non riesce a smettere di maltrattare il cane. Non solo. Non vuole neppure nutrirla. Insomma, la paura è che l’uomo possa addirittura arrivare ad uccidere il suo cane.