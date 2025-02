Anteprima24.it - Luca Tibaldi nominato vicesegretario cittadino di Noi di Centro

Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretarioCosimo Lepore, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, hadi NdC, ventisettenne di Benevento, ha iniziato gli studi in Città per completarli all’estero, dove ha vissuto per oltre 10 anni.Tornato in Città con la voglia di radicarvi la propria vita familiare e lavorativa, è pronto a contribuire allo sviluppo sociale ed economico di Benevento, anche in nome della lunga tradizione di famiglia, dedicandosi, ove possibile, soprattutto al riavvicinamento dei giovani alla vita politica.“Ringrazio sinceramente, l’onorevole Clemente Mastella per la fiducia che ha voluto darmi -ha dichiarato– Sono consapevole che sarà un compito difficile ma mi impegnerò costantemente al fianco del SegretarioCosimo Lepore”L'articolodi Noi diproviene da Anteprima24.