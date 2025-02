Oasport.it - Luca Nardi, un grande talento in cerca di una stabilità professionale

“Ha il, ma non la testa“. Lo si dice spesso di atleti di alto livello che per esecuzioni e qualità tecniche lasciano a bocca aperta, ma non sono accompagnati dalla dovuta consistenza mentale. È un po’ il caso di, classe 2003, che quest’oggi ha ottenuto la prima qualificazione nei quarti di finale di un torneo ATP500 in carriera.Il pesare ha sconfitto il solido belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 7-6 (3) e ha staccato il biglietto per i quarti di un evento di prestigio come quello di Dubai. Un risultato che ha permesso adi salire in classifica mondiale virtualmente al n.64 e con la chance di proseguire nella propria ascesa.Non è nuovoa questi riscontri di alto profilo, ricordando quanto fatto l’anno scorso a Indian Wells con la clamorosa affermazione contro il serbo Novak Djokovic.