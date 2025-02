Oasport.it - Luca Nardi continua ad incantare! Supera Bergs e avanza ai quarti a Dubai

il torneo da sogno di. Da lucky loser, il tennista pesarese ha raggiunto idi finale nel ATP 500 didopo aver sconfitto in due set il belga Zizoucon il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Davvero una bella prestazione dell’azzurro, che ha saputo reagire anche ai momenti di difficoltà, come in occasione del secondo set. Adessoattende il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed il francese Quentin Halys ed in qualsiasi caso sicuramente l’azzurro avrà un match alla sua portata per poter spingersi in semifinale.In questo momentoè numero 63 della classifica mondiale, ben sopra il suo miglior ranking. Una partita che ha vistochiudere con 17 vincenti contro i 21 dell’avversario. Dall’altra parte c’è stato undecisamente falloso, visto che sono ben 41 gli errori non forzati del belga, quasi il doppio di quelli di(21).