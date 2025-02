Movieplayer.it - Luca Guadagnino richiama questa star di Challengers per rimpiazzare Daniel Craig in Sgt. Rock?

Leggi su Movieplayer.it

Per il ruolo di protagonista del nuovo film DCU conalla regia, spunta anche una vecchia conoscenza del registapotrebbe non sembrare il più adatto a dirigere un cinecomic, ma il regista è stato ora confermato al timone del previsto film su Sgt.si riunirà con il suo collaboratore die Queer, Justin Kuritzkes, che si occuperà della sceneggiatura. Si dice che il progetto sia un "film d'epoca ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale". Inoltre, pare chefosse effettivamente in trattative per interpretare il ruolo principale (anche se il co-direttore dei DC Studios Peter Safran insiste che non è così), ma che abbia rinunciato a causa di un conflitto di programmazione. Sgt. .