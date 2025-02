Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 26 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 26– con la soap turca, Get. Nellaodierna Ruya e Baris si introducono a casa di Esra e Ozan ma non trovano oggetti di valore e riescono a rubare solo un braccialetto. Musa invita Zeynep a cena fuori per il loro anniversario di fidanzamento e le regala un paio di orecchini. Zeynep si infuria facendogli presente che sono fidanzati da anni e che avrebbe dovuto farle la proposta e comprarle un anello al posto degli orecchini. Ecco ilcon il settantottesimo episodio.