Ilgiorno.it - Lotta per la sopravvivenza in quota. Camosci messi a rischio dai cervi

Leggi su Ilgiorno.it

Unaper laa duemila metri diquella tra, in competizione tra di loro per assicurarsi il cibo che spesso, complice il cambiamento climatico, non è così abbondante in. Nel corso del XX secolo, il Parco Nazionale dello Stelvio ha visto scomparire molte specie di grandi mammiferi a causa della pressione antropica, della distruzione dell’habitat e delle guerre. Cervo e stambecco hanno rischiato l’estinzione, mentre lupo e orso sono completamente scomparsi dalle Alpi. Ilo, invece, ha dimostrato negli anni una particolare resistenza e grazie alla sua presenza ininterrotta sul territorio, rappresenta oggi una delle specie simbolo del Parco. Adesso però le cose per questo animale che è uno dei simboli delle Alpi stanno cambiando in peggio: il cambiamento climatico e la competizione con il cervo, che si sta spostando sempre più innei siti vitali delo, ne stanno oggi mettendo ala