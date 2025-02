Formiche.net - Lotta al fentanyl. Le ultime mosse di Usa, Messico e Canada

, Stati Uniti edevono indagare sull’intera filiera del, dalla produzione alla vendita clandestina ai consumatori statunitensi. A proporlo è stata la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Rispondendo a una domanda sulle pressioni del presidente statunitense Donald Trump in merito al traffico di questa potentissima droga, ha spiegato che è necessario avvalersi delle agenzie di intelligence per comprendere in dettaglio il processo di distribuzione. “Bisogna rivedere da dove entrano i precursori. Perché si dice che entrano solo attraverso ile il? Perché non indagare se entrano attraverso gli Stati Uniti?”, ha detto Sheinbaum ieri. “Dov’è la maggior parte del consumo? Negli Stati Uniti. Quali cartelli vendono ilnegli Stati Uniti? Come vengono riciclate le risorse ottenute?”, ha chiesto la presidente.