Loreto e Cupramontana sempre al comando

Settima vittoria consecutiva per ilche fa la voce grossa anche a Chiaravalle. Larga la vittoria dei rossoblu che con due gol per tempo violano il campo chiaravallese tenendo a distanza (Seconda Categoria girone C), due punti, Le Torri Castelplanio che si impone con un tris di reti, sul proprio campo, contro il Serrana. Al terzo posto balza l’Olimpia Ostra Vetere che non sbaglia l’impegno interno contro il Rosora. Due le vittorie in trasferta nel girone C: oltre a quella delè l’Arcevia a imporsi a Corinaldo. Nel girone Ccorsaro a Offagna. Un turno favorevole alla formazione di Bernabei complice la sconfitta dell’Ankion Dorica nel derby contro il Piano. Ilporta così a sei i punti di vantaggio sulla seconda. Girone C: Monte Porzio-Senigallia Calcio 1-1; Aurora Jesi-Borgo Molino 3-0; Chiaravalle-2-4; Corinaldo-Avis Arcevia 1-3; Le Torri Castelplanio-Serrana 1933 3-0; Olimpia Ostra Vetere-Rosora Angeli 3-1; Trecastelli-Terra Lacrima 3-0; Monte Roberto-Monsano 3-2.