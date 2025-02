Quotidiano.net - Londra più vicina all’Europa: “Vantaggi reciproci sull’alleanza militare”

Roma, 26 febbraio 2025 – L’accelerazione in Ucraina ha spinto l’Europa a ripensare la difesa comune e oggi si parla di un fondo comune ad hoc che coinvolga i paesi Ue disponibili ma anche la Gran Bretagna. “L’ipotesi è creare nuovi strumenti fuori dal bilancio comunitario e non strettamente dell’Unione Europea per finanziare lo sforzo richiesto”, spiega Antonio Missiroli, senior advisor Ispi, già assistente al segretario generale della Nato. Come funzionerà il nuovo fondo comune per finanziare la difesa europea? “Ci sono due ipotesi. La prima è di creare uno Special purpose vehicle ( a cui probabilmente non aderirebbero tutti i 27 ma a cui potrebbero partecipare Gran Bretagna e forse Norvegia), capace di finanziare i paesi membri a condizioni favorevoli per gli investimenti supplementari nella difesa.