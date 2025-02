Formiche.net - Londra aumenta le spese militari. Ecco perché

Il primo ministro britannico Sir Keir Starmer ha annunciato un importante aumento della spesa per la difesa, interpretato dagli analisti come un tentativo di rispondere alla richiesta del presidente statunitense Donald Trump di una maggiore condivisione degli oneri all’interno della Nato per spostare l’attenzione di Washington dall’Europa verso l’Indo-Pacifico.Il piano diIl piano diprevede di incrementare la spesa militare dal 2,3% del prodotto interno lordo nazionale al 2,5% entro il 2027, corrispondente a un aumento di circa 17 miliardi di dollari all’anno. La spesa è destinata a toccare il 2,6% con gli stanziamenti extra previsti per l’intelligence. Sir Keir ha poi indicato l’obiettivo di un ulteriore aumento al 3% del prodotto interno nella prossima legislatura (dopo il 2029) e ha incoraggiato anche gli alleati europei della Nato a fare lo stesso.