Lollobrigida insiste con la sua teoria sull’acqua | “Troppa fa male lo dicono tanti articoli”

Bere troppa acqua fa, come il vino. Questa è lache da giorni - non per la prima volta - il ministro dell'Agricoltura Francescoporta avanti, nella sua campagna per difendere il vino dalle etichette sui rischi dell'alcol. Ieri ha ribadito che molti "articoli" denunciano "come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto per eccellenza" possano "produrre danni".