L' oliva ascolana Dop arriva sul tavolo del Governo | stop ai falsi

Ascoli, 26 febbraio 2025 – La lettera inviata dal ‘Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’teneraDop’ al Ministero dell’Agricoltura, firmata anche da Copagri, Confagricoltura, Cia e Coldiretti, ha avuto la sua risposta ieri dal. Se ne è parlato infatti, durante la seduta della Commissione Imprese e Agricoltura della Camera dei Deputati, presieduta dall’onorevole Mirco Carloni, già assessore all’agricoltura della Regione Marche. Interrogazione a firma dei deputati della Lega: Davide Bergamini, Giorgia Latini, Riccardo Augusto Marchetti e appunto Mirco Carloni. "Le nostre olive ascolane al Festival di Sanremo per Lauro e Brunori Sas" Il, dopo la segnalazione del Consorzio, ha risposto attraverso il Sottosegretario Luigi D'Eramo nel ‘question time’ in Commissione agricoltura, confermando di aver avviato un’analisi approfondita sull’uso di denominazioni generiche come ‘all’’ in relazione alla Dopdel Piceno.