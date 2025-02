Quotidiano.net - Logistica in Emilia-Romagna: Investimenti e Transizione Ecologica per la Competitività

Investire nel settore logistico e pianificare gli. E spingere sulle grandi aziende affinché "considerino le piccole e medie imprese come partner e non come subfornitura, anche per avere un maggiore controllo" sulla sostenibilità dell’intero processo. L’assessore Vincenzo Colla, tra gli ospiti dell’incontro organizzato da Qn Distretti, fa il punto sue trasporti. Assessore Vincenzo Colla, la solainvale oltre dieci miliardi, quasi un decimo del totale nazionale. Che tipo di volano è per l’economia della nostra regione? "È fondamentale per ladel nostro sistema economico e per attrarre nuovi. L’è al centro di corridoi internazionali, una via di passaggio obbligato fra il nord Europa, l’Oriente che sale dal canale di Suez e un sud del mondo che in prospettiva andrà sviluppandosi sempre più.