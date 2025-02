Juventusnews24.com - Locatelli in panchina? Possibile turno di riposo, Thiago Motta può preferirgli lui per Juve Empoli! L’idea

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24indipuòlui perdel tecnico bianconero per la Coppa ItaliaNon è da escludere che Manuelpossa osservare unditenuto conto dei tanti impegni ravvicinati da cui è reduce lantus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela ulteriori dettagli.potrebbe preferire Koopmeiners all’azzurro per far coppia con Thuram, già certo invece di una maglia dal primo minuto questa sera contro l’. Allo stato attuale delle coseè leggermente in vantaggio sull’olandese, ma occhio alle sorprese.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nella Coppa Italia un importante obiettivo stagionale.