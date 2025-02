Ilrestodelcarlino.it - Locali sicuri con telecamere. Però costano

Il potenziamento della sicurezza neipubblici e le novità introdotte dall’ultimo decreto del Ministero dell’Interno sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto lunedì scorso in Prefettura tra i rappresentanti di Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Apa e le Forze dell’ordine. È stato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ad illustrare i nuovi punti introdotti dalle "linee guida sulla prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica negli esercizi pubblici". Tra questi, i principali, riguardano l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei, la garanzia di un’adeguata illuminazione in aggiunta a quella pubblica. Iniziative che miglioreranno la collaborazione con le forze dell’ordine, ma che saranno a carico degli esercenti, i qualipotranno aderire in via facoltativa.