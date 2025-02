Quotidiano.net - Lo stop al decreto bollette. Il fastidio di Giorgetti. FdI insiste sulle risorse

Roma, 26 febbraio 2025 – Non l’hanno presa per niente bene, dalle parti del ministero dell’Economia, la strigliata di Giorgia Meloni sull’inefficacia della bozza delche doveva essere approvato lunedì e che è stato rinviato a venerdì per renderlo più corposo e con una dotazione finanziaria di maggior peso. Tanto più che tra la premier e il ministro Giancarlo, almeno fino a questo episodio, i rapporti sono stati eccellenti, al punto che in molteplici occasioni si sono mossi di conserva nel respingere l’assalto alla diligenza delle forze di maggioranza. Il ministro dell’Economia, GiancarloQuesta volta, però, è andata diversamente. E all’affondo di Meloni per il testo messo a punto dai tecnici del dicastero di Via XX Settembre hanno fatto da controcanto la sorpresa e l’irritazione die della Ragioniera generale dello Stato, Daria Perrotta.