Lo scontro quotidiano tra i puristi del gelato non ha alcun senso (e inizia ad annoiare)

. È dibattito. C'è la scuola del super naturale (pochissimi ingredienti: latte, eventualmente panna, saccarosio, miele, se la ricetta le richiede le uova e la materia prima caratterizzante) e la scuola più tecnologica, per la quale unmigliore è frutto del progresso fatto di tecnologia alimentare e macchinari moderni. Un dibattito - che a tratti purtroppo si piega allo- che ricorda molto quello dei vini naturali vs vini convenzionali. Con la differenza che tra i due tipi di, a nostro avviso, non ci sia il medesimo divario. Abbiamo chiesto a un gelatiere fidato, che preferisce rimanere anonimo per non entrare suo malgrado nelle polemiche, di chiarircii aspetti.Si può fare uncon pochissimi ingredienti: latte, zucchero, miele e ingrediente caratterizzante?Al di là delle provocazioni, sì.