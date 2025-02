Liberoquotidiano.it - "Lo farà meglio rispetto a prima". Sinner squalificato? Bertolucci sgancia la bomba

Janniksta per calcare la terra rossa del Monte Carlo Country Club, e all'inizio "dei lavori a blocchi perché poi tre mesi così un tennista non l'ha mai avuto in vita, se non a causa di infortuni. Tre mesi così di pausa è una cosa assolutamente nuova, quindi credo che dalla prossima settimana lui riprenderà ad allenarsi maalmeno due settimane a secco senza tennis". Lo dice Paolo, ipotizzando con l'Adnkronos quale potrà essere il percorso del numero 1 Atp fino alla sua rentrée agli Internazionali di Roma. Senza racchetta in mano quindi? "Praticamente sì, forsequalcosa solo per il servizio ma da fermo e poi dopo piano piano riprenderà, all'inizio presumo che giocherà anche con dei ragazzi di lì, con l'allenatore e tutto il tema. E poi basta che metti due persone da una parte e lui da solo dall'altra e all'inizio puoi tranquillamente allenarti in quella maniera: non è facile trovare uno che possa reggere la spinta del numero uno del mondo.