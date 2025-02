Spazionapoli.it - “Lo convinsi io ad accettare”, l’ex Napoli spiazza tutti: l’affare fu decisivo per lo Scudetto

giocatore della SSCsi lascia andare a un retroscena a sorpresa in merito a uno dei colpi che poi si è rivelatoper la vittoria dellonel 2023.Contro l’Inter, ilvuole riprendersi la vetta della classifica. Lo stato di forma non è irresistibile per gli uomini di Antonio Conte, che per l’occasione dovrà fare a meno anche di Frank Zambo Anguissa (clicca qui per i dettagli sullo stop). Gli infortuni hanno complicato e non di poco i piano delCommissario Tecnico della Nazionale Italiana, determinato comunque a non accontentarsi di un “semplice” piazzamento in UEFA Champions League, che era in ogni caso l’obiettivo principale dell’annata in corso.I tifosi, ovviamente, sperano di poter rivivere le emozioni della stagione 2022 – 2023, quando gli azzurri, sotto la guida di Luciano Spalletti, riuscirono ad accaparrarsi il terzodella storia del club.