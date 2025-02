Bergamonews.it - Lo Chef bergamasco Mario Gamba protagonista al Zest Lounge Bar di Albino

Per la straordinaria eccezionalità, l’appuntamento è di quelli che i gourmands e gli appassionati della grande cucina non possono lasciarsi scappare., lonato ad Almenno San Salvatore che con il suo Ristorante Acquarello di Monaco è da anni ai vertici della cucina italiana nel mondo, dal 1994 alfiere in Germania di un ‘made in Italy’ unanimemente riconosciuto ed apprezzato, sarà in terra bergamasca il prossimo martedì 4 marzo alle 20. Ad avere il piacere e l’onore di ospitarlo saranno Michol Masserini e Marcello Fiorina, tra i fornelli del loro locale loBar di, inaugurato un anno e mezzo fa e divenuto in breve tempo un punto di riferimento per cocktail, aperitivi e dopo cena.“Ho conosciuto Michol in Germania, dove lavorava nel ristorante di un amico – racconta-; da allora è nata un’amicizia che è cresciuta nel tempo.