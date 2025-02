Sport.quotidiano.net - Liverpool: ecco perché Chiesa potrebbe non festeggiare il titolo

, 26 febbraio 2025 – Questa è tutt'altro che una stagione memorabile per Federico: l'italiano, trasferitosi in Inghilterra lo scorso 29 agosto dalla Juventus, non è ancora riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi, e sta faticando a imporsi nel. Finora, l'ex Fiorentina ha registrato appena dieci presenze in stagione, con un bottino di un gol e due assist in 370 minuti totali in maglia reds. La concorrenza delè tanta, basti pensare che sul fronte d'attacco agiscono anche Salah (30 gol e 21 assist in stagione), Gakpo (16 gol e 5 assist), Luis Diaz (13 gol e 3 assist), Diogo Jota (8 gol e 3 assist), Darwin Nuñez (6 gol e 5 assist) e talvolta Curtis Jones (3 gol e 6 assist). Anche gli infortuni hanno giocato contro l'ala italiana, che ha dovuto saltare 14 partite a causa di guaio muscolare, e non è mai riuscito a imporsi.