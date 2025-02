Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Kvitfjell 2025 in DIRETTA: iniziata la prima prova, attesa per Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.15: Perde tanto nel finale la svizzera Suter che chiude a 1?18 ed è settima. Ora11.14: Suter ha 15 centesimi di ritardo all’intermedio11.13: Brusca frenata di Puchner nella parte centrale: è quinta a 84 centesimi11.13: Puchner all’intermedio ha 5 centesimi di ritardo11.12: perde qualcosa nel finale ma va nettamente al comando l’azzurra Pirovano con 43 centesimi di vantaggio su Ledecka11.11: 48 centesimi di vantaggio all’intermedio per Pirovano11.11: Ledecka conferma di gradire questo ambito e chiude la suacon 25 centesimi di vantaggio su Johnson. Ora Pirovano11.10: 55 centesimi di ritardo per Ledecka all’intermedio11.09: recupera qualcosa l’azzurra Curtoni nel finale e chiude terza a 16 centesimi dalla vetta11.