Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: si affrontano due giovani di talento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Lucaed il belga Zizou. Terzo confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in parità tra circuito Challenger e circuito maggiore. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il francese Quentin Halys e lo spagnolo Roberto Bautista., ventunenne pesarese di origini partenopee, ha sfruttato al meglio l’assist della buona sorte dopo essere stato ripescato nel tabellone principale. Il marchigiano, sconfitto dall’ungherese Fucsovics nel turno decisivo di qualificazione, si è poi vendicato del magiaro all’esordio nel main draw. Occasionissima dunque per l’azzurro, che dopo aver strappato un set a Carlos Alcaraz in quel di Doha vuole continuare ad incamerare prestazioni incoraggianti.