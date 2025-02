Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 6-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set

15-0 Non passa il rovescio incrociato del tennista di Lommel.1-0 Game. Con un rovescio lungolinea vincente il belga tiene la battuta.40-15 E' largo il dritto lungolinea di.40-0 Altra prima esterna solida del tennista di Lommel.30-0 Scappa via il dritto incrociato del pesarese.15-0 Prima esterna vincente del belga.SECONDO SET6-4SET! Con una prima vincente Luca porta a casa ilparziale.40-30 SET POINT! Ottimo dritto in uscita dal servizio del.30-30 Non passa la risposta di rovescio del tennista di Lommel.15-30 Servizio, dritto e smash a segno per il marchigiano.0-30sotterra il rovescio lungolinea.0-15 Risposta aggressiva di rovescio e dritto in campo aperto vincente del belga.5-4 BREAK! Prima il dritto inside out sulla riga, poi quello in avanzamento! Dopo il cambio di camposervirà per il set.