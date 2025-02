Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 6-4 7-6, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: prova di forza dell’azzurro, che vola ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALUCAb. ZIZOU6-4 7-6 (3)! ACE! ACE! Con un ACE il pesarese chiude l’incontro eaidi finale. Affronterà uno tra il francese Halys e lo spagnolo Bautista.6-3 TRE MATCH POINT! Passantino con il dritto in chop insidiosissimoche manda in tilt l’avversario.5-3. Non passa il rovescio dal centro di.4-3. Servizio e rovescio a bersaglio per Luca.3-3 Con l’uno-due va a bersaglio anche l’azzurro.3-2. Servizio e dritto a segno per il belga.2-2 In corridoio la risposta di rovescio del marchigiano.2-1. Risposta di rovescio profonda del tennista di Lommel.2-0. E’ largo il dritto incrociato del belga.1-0. CHE PASSANTE! Passante di dritto in allungo strepitoso