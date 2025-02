Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 6-4 4-5, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 CONTROBREAK! Risposta di dritto profonda e rovescio incrociato vincente! Luca dopo il cambio di campo servirà pernel set.15-40 Due palle del controbreak. Altro regalo del tennista di Lommel, che spedisce in corridoio il rovescio lungolinea.15-30 Servizio e dritto a segno per.0-30 Gran dritto inside out vincente del marchigiano.0-15 E’ lungo il rovescio incrociato del belga.5-3 Break. Scappa via il dritto inside out di. Il tennista di Lommelora per il set.15-40 Due palle break. Scambio prolungato chiuso dal dritto vincente del tennista di Lommel.15-30 Il nastro trascina in corridoio il rovescio del marchigiano.15-15 E’ lugo il dritto dal centro del belga.0-15 Errore gratuito con il rovescio in uscita dal servizio del