Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 6-4 1-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: il belga prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 E’ lunga la risposta di dritto del tennista di Lommel.2-1 Game. Si ferma sul nastro anche questo dritto di Luca.40-15 Non passa il dritto lungolinea dell’azzurro.30-15 Grazie al secondo smash ilconquista il punto.15-15 Il tennista di Lommel comanda lo scambio e costringe all’errore l’avversario.0-15 Scappa via il rovescio lungolinea di.1-1 Game. Non passa il rovescio del, che torna ora alla battuta.40-15 Regalo di, che manda in rete il dritto a campo aperto.30-15 Morbido tocco dopo lo smash a rimbalzo per.15-15 Stavolta è vincente il rovescio incrociato del.15-0 Non passa il rovescio incrociato del tennista di Lommel.1-0 Game. Con un rovescio lungolinea vincente iltiene la battuta.