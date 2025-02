Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 5-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30sotterra il rovescio lungolinea.0-15 Risposta aggressiva di rovescio e dritto in campo aperto vincente del belga.5-4 BREAK! Prima il dritto inside out sulla riga, poi quello in avanzamento! Dopo il cambio di camposervirà per il set.15-40 Due palle break. Altro doppio fallo di Zizou.15-30 Volèe di rovescio vincente non banale siglata da.0-30 E’ lungo il rovescio dal centro del belga.0-15 Doppio fallo del tennista di Lommel.4-4 Game. Servizio e dritto. Alè Luca!40-15 Ben giocato il dritto in uscita dal servizio dal.30-15 Di un soffio in corridoio la risposta di rovescio di.15-15 Secondo doppio fallo di.15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio del belga.4-3 Game