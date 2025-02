Oasport.it - LIVE Nardi-Bergs 2-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro in avvio di primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Splendido dritto in contropiede in uscita dal servizio di Luca.15-30 Servizio e rovescio in avanzamento vincente di.0-30 Non passa il dritto inside in.0-15 Errore con la volèe di dritto da parte del marchigiano.2-1! E se ne va il rovescio lungolinea del belga. C’è il!15-40 Due palle. Luca entra nello scambio e costringe all’errore l’avversario.15-30strappa il movimento del dritto inside in.15-15 A metà rete il rovescio lungolinea del marchigiano.0-15doppio fallo anche del belga.1-1 Game. Con una prima esterna vincente Luca tiene la battuta.AD-40 Di poco lunga la risposta di rovescio del tennista di Lommel.40-40 Non passa il rovescio incrociato di