Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Numia avanti 8-7 nel tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-10 Muroooooooooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic13-10 Murooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic12-10 Murooooooooooooooooo Daalderooooooooooooooooop11-10 Vincente Daalderop da zona 410-10 Ancora diagonale stretta di Mingardi da zona 410-9 Errore al servizio9-9 Diagonale vincente di Mingardi da zona 49-8 Murooooooooooooooooooo Carooooooooooooooooooooool su Egonu9-7 Out Mingardi da zona 48-7 Murooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7-7 Primo tempo Danesi6-7 Primo tempo Nwakalor6-6 Tocco vincente Egonu da zona 25-6 Tocco vincente di Sylla con la sinistra4-6 Errore al servizio4-5 Vincente il lungolinea di Daalderop da zona 43-5 Out Egonu da seconda linea3-4 Mano out Ruddins da zona 43-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu2-3 Primo tempo Kurtagic1-3 La slash di Ognjenovic1-2 Out Egonu da zona 21-1 La fast di Carol1-0 Errore al servizio21-25 Cazaute mette fuori da zona 4 evince il quarto set.