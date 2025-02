Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: è ancora tie break, le toscane vincono il quarto 25-21

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Mano out Ruddins da zona 43-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu2-3 Primo tempo Kurtagic1-3 La slash di Ognjenovic1-2 Out Egonu da zona 21-1 La fast di Carol1-0 Errore al servizio21-25 Cazaute mette fuori da zona 4 evince ilset. per leun set fondamentale perchè hanno la certezza di iniziare l’ultima giornata con almeno un punto di vantaggio21-24 Mano out Antropova da seconda linea21-23 Parallela di Egonu da seconda linea20-23 Murooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nwakalooooooooooooor20-21 Primo tempo Nwakalor20-20 Murooooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic! Marcatissima Antropova19-20 Errore al servizio19-19 Diagonale vincente di Egonu da zona 218-19 Errore al servizio18-18 Murooooooooooooooooo Daalderooooooooooooooooop17-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Cazauteeeeeeeeeeeeeeeeeeee16-18 Diagonale di Cazaute da zona 415-18 Parallela di Antropova da seconda linea senza muro15-17 Primo tempo Danesi14-17Ognjenovic di seconda intenzione14-16 Vincente Egonu da seconda linea13-16 Ognjenovic di seconda intenzione13-15 Mano out di Mingardi da zona 4 a chiudere una bella azione!13-14 Out Sylla da zona 413-13 Invasione12-13 La pipe di Ruddins12-12 Mano out Egonu da zona 211-12 Diagonale di Mingardi da zona 411-11 Murooooooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooor11-10 Mano out Ruddins in pipe11-9 La slash di Antropova11-8 Out Antropova da zona 210-8 Mano out Antropova da seconda linea10-7 Out Bajema da zona 4 dopo la grande difesa di9-7 Muroooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa su Antropova un po’ in ombra questa sera8-7 Mano out Carol in fast8-6 Diagonale di Egonu da seconda linea7-6 Vincente sulle mani del muro Mingardi da zona 47-5 Out il primo tempo di Carol6-5 Mano out Sylla da zona 45-5 Errore al servizio5-4 Diagonale potentissima di Egonu da seconda linea4-4 Primo tempo Kurtagic3-4 Primo tempo dietro Nwakalor3-3 Mano out Egonu da zona 22-3 Out il tocco di Daalderop dopo l’alzata imprecisa di Egonu2-2 Mano out Egonu da zona 21-2 La parallela di Antropova da seconda linea1-1 La parallela di Sylla da zona 40-1 La fast di Carol25-21torna in vantaggio! Parallela di Daalderop da zona 4 e ora arriva un set che potrebbe valere una stagione.