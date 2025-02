Oasport.it - LIVE Milano-Halkbank Ankara 3-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: i lombardi si arrendono al golden set e vengono eliminati

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:26 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.23:25 Anon è bastato un Reggers da 21 punti (54% in attacco), ottime anche le prestazioni di Louati con 17 punti e il 57% in attacco e di Kaziyski con 15 punti e il 45% in attacco.23:24 La rimonta disi è spenta sul più bello, negli ultimi punti del tie-break è mancato un po’ di coraggio. Sotola è stato letteralmente devastante con 27 punti e il 66% in attacco.13-15 Purtroppo finisce qui, i turchi si aggiudicano ilset e volano ai quarti di finale.13-14 Reggers annulla il primo, ne resta un altro.12-14 Sotola manda i suoi a match-point.12-13 Larizza in campo per la battuta, ma i turchi chiamano time-out.