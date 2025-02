Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: tutto fermo in pista, si attende l’esordio di Charles Leclerc

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 Attenzione! Entra inil 4 volte campione del mondo Max Verstappen!! Vediamo come inizierà il suo lavoro il pilota della Red Bull con la sua RB20.13.26 Isack Hadjar inizia il suo lavoro con un 1:36.884 e un 1:37.389 con gomme medie, mentre Esteban Ocon ha effettuato solo un installation lap13.23 Attenzione! Ci siamo! Ci pensa Isack Hadjar con la Racing Bulls a rompere il ghiaccio! Subito dietro di lui Esteban Ocon con la Haas. Finally! @IsackHadjar gets us on our way #F1ing #F1 pic.twitter.com/MqCdDCRlDs— Formula 1 (@F1) February 26,13.20 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-11Andrea Kimi AntonelliMercedes1:31.428132Liam LawsonRed Bull Racing+0.132113Alexander AlbonWilliams+0.145144Yuki TsunodaRacing Bulls+0.