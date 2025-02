Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: tornano in pista i piloti! Sessione allungata dopo lo stop

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 Verstappen lancia ora un giro con gomma C2.16.25 Leclerc attualmente è incon gomma C3 nuova, la stessa utilizzata prima da Sainz.16.22 Verstappen sale in quarta posizione a un ritardo di 0?421 da Leclerc.16.20 Arriva ora la comunicazione ufficiale da parte della FIA:allungati fino alle 18.00 ora italiana.16.18 Inc’è anche Bortoleto che occupa la diciottesima posizione e finalmente gira anche Leclerc.16.15 Scende inanche Russell, mentre Leclerc ancora pazienta ai box.16.12in: Sainz, Norris, Gasly e Verstappen.16.09 C’è movimento ora nel box Ferrari: sta tornando in macchina Charles Leclerc.16.06 Ironizza anche Oscar Piastri sulla situazione attuale: “Chi ha spento le luci”?Who turned the lights off?— Oscar Piastri (@OscarPiastri) February 26,16.