Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si riparte! Kimi Antonelli miglior tempo, in azione Leclerc e Verstappen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Al momento nessuno sta entrando in, si attende ancora qualche minuto prima di dare il via al pomeriggio.13.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL POMERIGGIO DEL DAY-1 DEIDI!!!!!12.57 Chi sarà in pista nel pomeriggio? Ecco l’elenco con nomi pesanti come Max, Charlese Lando Norris. Our driver line-up for day one of #F1ing #F1 pic.twitter.com/y5a096hAvl— Formula 1 (@F1) February 26,12.54 Riproponiamo la classifica della mattinata del Day-11AndreaMercedes1:31.428132Liam LawsonRed Bull Racing+0.132113Alexander AlbonWilliams+0.145144Yuki TsunodaRacing Bulls+0.182155Lewis HamiltonFerrari+0.406126Jack DoohanAlpine+0.413147Fernando AlonsoAston Martin+0.