Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si riparte con Kimi Antonelli in vetta. Leclerc al posto di Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 In attesa del semaforo verde, andiamo a vedere da vicino le 10 vetture che prenderanno parte al Mondiale di Formula Uno. Beautiful, aren’t they? #F1ing #F1 pic.twitter.com/G0PbJNDK6C— Formula 1 (@F1) February 26,12.48 Ci attendono 4 ore di estrema importanza sulla pista del Bahrein. Sia perchè vedremo se quanto visto nel corso della mattina sarà confermata, sia perchè vedremo in pista i primi 3 della classifica della scorsa stagione.12.45 Buongiorno e bentornati a! Tra 15 minuti esatti prenderà il via la seconda parte del Day-1 deipre-stagionali.LA CRONACA DELLA PRIMA PARTE DEL DAY-112.06 E’ tutto questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport.12.05 Si tornerà a girare a partire dalle 13.00 italiane.