Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si parte alle 8.00, Ferrari subito in pista con Hamilton

Come seguire i test di F1 in tv/streaming – La presentazione dei test di F1

Buongiorno e bentrovati alla diretta della prima giornata di test di F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Un day-1 particolarmente atteso in cui inizieremo a capire gli equilibri in pista, dovendo però prestare attenzione alle informazioni che non potremo avere a disposizione come i carichi di benzina e il differente lavoro tra i team presenti in loco.

La Ferrari si presenta con ambizione a questo appuntamento. La SF-25 è stata progettata con alcune soluzioni molto diverse rispetto alla macchina dell'anno scorso e le aspettative della scuderia di Maranello è di avere una vettura fin dalle prime battute veloce. Sarà Lewis Hamilton a scendere per primo in pista con la Rossa, poi nel pomeriggio spetterà a Charles Leclerc.