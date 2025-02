Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si comincia! Hamilton e Antonelli subito in azione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 Le prime immagini dicon la Ferrari neipre-stagionali di:Car #44 @Lewismakes his way out on track for the first time in red #F1ing #F1 pic.twitter.com/d9OYe8xRmU— Formula 1 (@F1) February 26,8.11, prima di rientrare ai box dopo cinque giri, si è migliorato salendo in seconda posizione con 1’36?999. La pista è ancora sporca ed i team non stanno ricercando la prestpura, quindi i tempi non sono rilevanti in questa fase.8.09 Rastrelli sia sulla Mercedes che sulla Ferrari, per raccogliere dati sui flussi aerodinamici generati dalla W16 e dalla SF-25.First car out on trackTake it away, Kimi pic.twitter.com/RZOf78Lwad— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 26,8.