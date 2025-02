Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Russell in vetta davanti ad Antonelli, 4° Verstappen, Leclerc cresce ed è 5°

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Charlestorna subito in pista dopo una rapidissima sosta ai box per cambiare le gomme medie. George, intanto, fa segnare due 1:33 alti con le gomme medie. Lando Norris ancora fermo ai box dopo due installation lap.14.20 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-11GeorgeMercedes1:31.08232Andrea KimiMercedes+0.346133Pierre GaslyAlpine+0.36144MaxRed Bull Racing+0.36235CharlesFerrari+0.38646Liam LawsonRed Bull Racing+0.478117Alexander AlbonWilliams+0.491148Yuki TsunodaRacing Bulls+0.528159Lewis HamiltonFerrari+0.7521210Jack DoohanAlpine+0.7591411Fernando AlonsoAston Martin+0.792812Oscar PiastriMcLaren+1.0021813Carlos SainzWilliams+1.