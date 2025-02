Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: prove aerodinamiche per la Ferrari con Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.34 Doohan si era rilanciato per un giro veloce, commettendo però un errore e non riuscendo a migliorare il suo best lap.8.31 Torna in pistacon laper il secondo run di giornata. Il britannico continua a lavorare con gomme dure.8.29 Doohan comincia a spingere e fissa il nuovo limite in 1’33?196 con gomme hard al volante dell’Alpine. Ricordiamo che un anno fa il miglior tempo assoluto della prima giornata difu realizzato da Verstappen con la Red Bull in 1’31?344 (1’32?5 nella sessione mattutina).8.25 Doohan si è portato davanti a tutti con l’Alpine in 1’34?604, mentre Bearman è balzato al secondo posto con la Haas in 1’35?619.8.23 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Jack Doohan Alpine 1:34.6042 Liam Lawson Red Bull Racing +1.