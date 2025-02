Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Norris si mette al comando, Leclerc lavora sul passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38sialcon il crono di 1:30.430.16.35è tornato ai box dopo aver fatto alcuni giri sull’1:33 alto, in pista ci sono Russell.e Verstappen.16.33 Sainz fa 1:31.391 e resta in sesta posizione a 0?513 da.16.31 Sainz si rilancia con gomma C3 e si migliora nel primo settore, poi abortisce il giro.16.28 Verstappen lancia ora un giro con gomma C2.16.25attualmente è in pista con gomma C3 nuova, la stessa utilizzata prima da Sainz.16.22 Verstappen sale in quarta posizione a un ritardo di 0?421 da.16.20 Arriva ora la comunicazione ufficiale da parte della FIA:allungati fino alle 18.00 ora italiana.16.18 In pista c’è anche Bortoleto che occupa la diciottesima posizione e finalmente gira anche