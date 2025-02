Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: McLaren e Mercedes si nascondono, Hamilton prende confidenza con la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Attenzione a Lawson con gomme C2 che va per la miglior prestazione: 1:31.574 per il pilota della Red Bull.10.02che dagli on board si presente particolarmente stabile. Antonelli ha bene in mano la vettura.10.00 Antonelli sta effettuando una simulazione sul passo gara con la: 1:34.000 per Kimi con la W16.9.58 Le gomme C3 di Kimi hanno già percorso 13 giri totali, quindi è abbastanza interessante l’1:33.9 messo a segno in questo momento dal rookie bolognese.9.56 Antonelli è l’unico pilota attualmente in pista, quando mancano 2 ore e 4 minuti al termine della sessione mattutina della prima giornata diin Bahrain.9.53 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1Fernando AlonsoAston Martin1:31.87442Liam LawsonRed Bull Racing+0.