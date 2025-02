Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Lawson davanti con la Red Bull, prove comparative per Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37 Torna in pista con gomme medie nuove Andrea Kimi Antonelli, che guadagna una posizione ed è 8° in 1’33?9.9.35 Si migliorano Tsunoda, 2° con la Racings in 1’32?161, e Hamilton, 5° con lain 1’32?565.9.33 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1LiamRedRacing1:31.91452Nico HulkenbergKick Sauber+0.47563Lewis Hamilton+0.70764Alexander AlbonWilliams+0.94875Fernando AlonsoAston Martin+1.11736Jack DoohanAlpine+1.28257Yuki TsunodaRacings+1.66268Oscar PiastriMcLaren+2.31399Andrea Kimi AntonelliMercedes+3.076410Or BearmanHaas F1 Team+3.7054 9.31è il primo a scendere sotto l’1:32, siglando un ottimo 1’31?914 con gomme C2 usate sulla Red