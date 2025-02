Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: inizia il lavoro di Charles Leclerc con le gomme hard, in pista anche Max Verstappen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Esteban Oconcon un 1:36.605, quindi 1:36.977. Isack Hadjar in 1:35.780. Maxtorna ai box ma ne esce subito.13.49 Maxalterna giri lanciati a giri di cool-down. Ora fa segnare un 1:32.023. Pierre Gasly risponde in 1:31.443 e si mette un millesimo davanti all’olandese, a 15 dalla vetta! Intanto Isack Hadjar compie un notevoleacoda in curva 5 ma salva la sua vettura.13.46 Maxa fare sul serio! 1:31.444 e secondo tempo a 16 millesimi da Kimi Antonelli ma con una mescola di svantaggio. Tornano inIsack Hadjar e Pierre Gasly. Assieme a loroEsteban Ocon, Gabriel Bortoleto e Lance Stroll.13.43 Si chiude la prima parte diperche girava con ampie ghiere al posteriore.