Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton migliora il feeling con la Ferrari, McLaren e Mercedes si nascondono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13 Albon che si conferma sempre molto veloce nel giro secco e il crono con la Williams la dice lunga.10.11 Scendono i tempi ed è la Williams di Alexander Albon a portarsi davanti a tutti in 1:31.573 a precedere di 0.001 Lawson.è terzo a 0.261, perdendo tanto nel secondo settore.10.09 Lewissi lancia per un giro veloce con le medie.10.07 Piatri completa un giro con lain 1:32.563,ndosi, ma rimanendo in ottava posizione. Doohan con l’Alpineanche lui il tempo ed è secondo a 0.270 da Lawson.è quarto e torna in pista con gomme medie.10.05 Prove di partenza per Lawson con la Red Bull in pit-lane.10.04 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:1 Liam Lawson Red Bull Racing 1:31.5742 Fernando Alonso Aston Martin +0.