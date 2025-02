Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton lavora sul passo gara della Ferrari, Antonelli svetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13a lavoro dunque per comprendere il comportamentoSF-25 in una configurazione sui long run.11.11 Rientra ai box, che farà il puntosituazione con i propri ingegneri dopo questa successione di giri.11.09 1:37.795 per, con un bloccaggio nel primo settore. Vedremo se il suo comportamento sarà a scendere.11.08 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:1Andrea KimiMercedes1:31.428112Alexander AlbonWilliams+0.145113Liam LawsonRed Bull Racing+0.14694Lewis+0.406105Jack DoohanAlpine+0.413126Fernando AlonsoAston Martin+0.44667Yuki TsunodaRacing Bulls+0.481128Oscar PiastriMcLaren+0.656169Nico HulkenbergKick Sauber+0.